Operário-PR x Cruzeiro: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (03/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Operário Ferroviário x Cruzeiro entram em campo hoje, sexta-feira (03/06), para disputar a 10° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Onde assistir Operário-PR x Cruzeiro ao vivo?

A partida Operário-PR x Cruzeiro pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo serviço de streaming Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Operário-PR x Cruzeiro chegam para o jogo?

Operário ocupa a 7° posição da Série B com um total de 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 10 gols marcados e 9 gols sofridos. Nas suas últimas 5 partidas, a equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Cruzeiro é o líder da competição e soma 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Seu saldo de gols é composto por 10 gols marcados contra apenas 3 gols sofridos. O time está em uma sequência de 7 vitórias.

Prováveis escalações

Operário-PR: Vanderlei; Arnaldo, Thales, Reniê e Raphinha; André Lima, Ricardinho, Marcelo e Tomás Bastos; Silvinho e Paulo Sérgio. Técnico: Claudinei Oliveira.

Cruzeiro: Rafael Cabral; Leo Pais, Geovane Jesus, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Neto Moura e Fernando Canesin; Jajá e Edu (Rafa Silva). Técnico: Paulo Pezzolano.

Ficha técnica - Operário-PR x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Data/horário: 03 de junho de 2022, às 21h30