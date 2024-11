Ônibus do Corinthians é apedrejado na chegada do estádio antes de enfrentar o Vitória

O ônibus que levava a delegação do Corinthians para o Barradão, em Salvador, na Bahia, foi apedrejado por torcedores organizados do adversário. Tudo ocorreu na tarde deste sábado (09), antes da partida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com o clube paulista, ninguém ficou ferido e todos os membros do elenco chegaram bem. Porém, do lado de fora do estádio teve também um confronto entre torcedores organizados dois times.

Corinthians e Vitória são rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Os dois times estão com 38 pontos, mas o Leão leva vantagem no números de vitórias (11 a 9).

Janelas foram quebradas. (Divulgação Corinthians)

O clube do Parque São Jorge divulgou nota oficial lamentando o ocorrido em Salvador. Veja:

Um dos ônibus que levava a delegação do Corinthians para a partida diante do Vitória, no Barradão, foi atingindo por uma pedra atirada pela torcida adversária, na chegada ao estádio. O vidro foi quebrado, por sorte, ninguém ficou ferido.

O Corinthians repudia o vandalismo, que poderia ter colocado a integridade física dos atletas, comissão técnica e demais membros da delegação em risco antes de uma partida tão importante para o clube.