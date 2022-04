Oficial: Ronaldo assina contrato e formaliza compra do Cruzeiro

Agora é oficial! O ex-jogador e ex-melhor do mundo Ronaldo é o dono da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruziero. O pentacampeão com a seleção brasileira assinou o contrato de compra de 90% das ações do clube. A informação foi divulgada pela Raposa nesta quinta-feira (14).



Ronaldo havia feito um contrato inicial em 18 de dezembro. Neste momento, o ex-jogador começou a fazer mudanças no clube, colocando em dia salários, cortando custos e conseguindo mudar algumas estruturas da Raposa. Agora, a meta é reduzir a dívida de quase R$ 1 bilhão.



No comunicado divulgado pelo Cruzeiro, Ronaldo destacou que há muitos desafios para o trabalho e afirmou que a realização do acordo foi graças a uma "segurança contratual". Na nota, o Cruzeiro afirmou que a assinatura das partes no contrato foi realizada na última semana, quatro dias depois da votação do Conselho Deliberativo.



O acordo prevê investimento de R$ 400 milhões em até cinco anos, dos quais R$ 50 milhões serão investidos de imediato. Vale lembrar que Ronaldo já desembolsou cerca de R$ 40 milhões só em pagamentos de dívidas que impediam o clube de registrar jogadores.