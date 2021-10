Oficial: Guerrero não é mais jogador do Internacional

Antes uma possibilidade ventilada nos bastidores, a saída de Paolo Guerrero do Internacional se tornou algo oficial nesta terça-feira (26) com a emissão de nota oficial por parte do Colorado anunciando o término antecipado do vínculo que ia até dezembro deste ano.

- O Sport Club Internacional e o atleta Paolo Guerrero, após interesse mútuo, ajustaram o término antecipado do contrato de trabalho. Grande ídolo do futebol peruano e com reconhecida carreira mundial, o atacante vestiu a camisa colorada em 72 jogos e marcou 32 gols. O clube agradece e deseja sucesso na sequência da carreira - publicou o clube.

Contratado para ser o "homem gol" da equipe e também para elevar o nível geral do plantel, Guerrero conviveu com diversas situações que limitaram a sua participação nas partidas da equipe desde sua chegada, no ano de 2018.

Além dos problemas físicos onde se destacam as questões relacionadas ao joelho, logo em sua chegada o peruano estava impedido de atuar diante da punição envolvendo resultado positivo no teste antidoping quando defendeu a seleção peruana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo disputada na Rússia.

Agora, aos 38 anos de idade, o jogador está no mercado onde a tendência é que ele permaneça no futebol sul-americano diante de recentes possibilidades abertas para sua contratação.