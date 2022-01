Oeste x Canaã: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copinha hoje, segunda-feira (17/01)

As equipes Oeste x Canaã entram em campo nesta segunda-feira (17/01) para disputar as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a ‘Copinha’. A partida está marcada para as 17h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Oeste x Canaã?

A partida do Oeste x Canaã pode ser acompanhada pela SporTV, às 17h30 (horário de Brasília).

Como Oeste x Canaã chegaram para o jogo?

Na fase de grupos, o Oeste terminou em segundo lugar na fase de grupos. Na fase seguinte, venceu o Flamengo por 2 a 0 e o Ibrachina por 5 a 4 nos pênaltis.

Já o Canaã venceu dois dos seus três jogos da primeira fase. Depois, venceu o Real Brasília e o Juventus, por 2 a 1 e por 1 a 0, respectivamente.