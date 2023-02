Odair Hellmann comenta derrota do Santos para o São Paulo e risco de rebaixamento no Paulistão

Após ser derrotado no último domingo (12), o Santos corre risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista. A equipe está em último lugar no Grupo A, faltando apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos da competição.

O técnico Odair Hellmann, que chegou ao clube no fim de 2022, comentou a respeito do assunto durante entrevista, onde afirmou que sua atenção está completamente voltada ao Santos:

“Eu estou muito consciente do que vim fazer, do trabalho que tento desenvolver [...] Durmo e acordo pensando no Santos. Se o clube, a direção, achar que meu trabalho não está sendo suficiente, é assim no futebol. O treinador responde a todas as situações. Eu acredito que vamos conseguir estabilizar e gerar melhores resultados ao Santos”, afirmou o técnico.

Dois jogadores expulsos no clássico

No último domingo, o Santos perdeu para o São Paulo pelo placar de 3x1. Na partida, que foi disputada no Morumbi, casa do clube da capital paulista, o clube santista jogou com um a menos desde os 20 minutos do primeiro tempo, quando Lucas Pires foi expulso por evitar um gol com o braço.

O Peixe, que já perdia por 2x0, ainda teve outro jogador expulso, aos 10 minutos do segundo tempo. O lateral-direito João Lucas recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada perigosa ainda no início da etapa final. Veja o lance:

Risco de rebaixamento

Ao todo, o Santos soma nove pontos, um a menos que o Inter de Limeira, terceiro colocado de seu grupo, e dois a menos que o Botafogo-SP, primeiro na zona de classificação para a fase final do campeonato. A equipe vai enfrentar o Santo André na próxima quinta-feira (16) e tem outros três confrontos antes do fim do campeonato: Portuguesa, Corinthians e Ituano.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)