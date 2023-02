Paulistão: São Paulo vence o Santos no Morumbi e afunda rival em crise

A chuva não atrapalhou o São Paulo, que jogando em casa, no Morumbi, venceu o Santos por 3 a 1, na noite deste domingo (12), pelo Campeonato Paulista. O Tricolor construiu a vitória com gols de Calleri, Galoppo e Luan, que aproveitaram a vantagem numérica, já que o Santos teve dois jogadores expulsos. O time da Vila Belmiro descontou o placar com Rwan, já nos acréscimos.

Com a vitória o São Paulo manteve a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista com 14 pontos. Já o Santos está na lanterna do Grupo A, com nove pontos conquistados e vive uma crise com o seu torcedor.

O próximo jogo do São Paulo no Paulistão será na quarta-feira (15), às 21h30, contra a Inter de Limeira. Já o Alvinegro Praiano terá pela frente o Santo André, na quinta (16), às 19h30. As partidas são válidas pela nona rodada do estadual.