O que muda para o Papão com a crise do Náutico?

De repente, uma briga entre o atleta Souza e o técnico Fernando Marchiori, seguida da revelação de insatisfações no elenco contra o comandante. Uma crise grave, exposta às vésperas do confronto com o Paysandu. O que muda para o Papão com essa crise no adversário?

A primeira ideia é que o Náutico vem sob efeito negativo desses fatos, talvez fragilizado. Mas, como a eliminação nesta fase significa desemprego já no final deste mês, é possível que essas turbulências gerem atitude mais competitiva e o Náutico até se fortaleça. Melhor que o Papão considere a segunda hipótese, para não ser surpreendido. O jogo é importante demais para equívocos de interpretação.

Claudinei simboliza a evolução remista

Na pior fase do Remo, ele foi uma das piores peças. Na melhor fase, é uma das melhores peças do time. Claudinei simboliza bem a evolução azulina nas últimas rodadas da Série C e já funciona como um dos pontos de equilíbrio, marcando, construindo e atacando.

Claudinei, 34 anos, veio para o Leão depois de defender a Inter de Limeira no campeonato paulista. Demorou mais de dois meses para engrenar, mas tornou-se importante para a equipe. A esperança de Ricardo Catalá é que Gustavo Bocheca esteja no mesmo processo e também desencante, tanto que começou a ter oportunidades no time.

BAIXINHAS

* Eltinho (Paysandu) e Leonan (Remo), dois laterais esquerdos que se alternam entre presenças em campo e no departamento médico, nas suas sucessivas lesões. Ambos já tiveram boas atuações, mas a falta de continuidade em campo os descredencia.

* Renanzinho, atacante do Leão Azul, fez 13 jogos e dois gols pelo Manaus em 2022. Fabinho também jogou no futebol amazonense, mas pelo Nacional, em 2019. Fez três gols em 14 jogos com a camisa do Naça.

* Pendurados em cartões amarelos: Leandrinho, Mário Sérgio, Gabriel Bernard, Arthur, Bruno Alves e Vinícius Leite, além do técnico Hélio dos Anjos no Papão; Diego Guerra, Gustavo Bochecha, Zé Carlos e Kevin no Leão.

* Caso Nino Paraíba. O Paysandu abriu as portas para um atleta que responde por envolvimento em fraude, e agora mobiliza os seus advogados por efeito suspensivo à pena que ele recebeu: 16 meses de suspensão. Lama desnecessária na marca do clube.

* FPF informa à coluna que está desenvolvendo projeto de sustentabilidade para o Parazão 2024. Resposta melhor ainda ao comentário de ontem veio de Brasília, mais precisamente da ministra Marina Silva, interessada em saber mais do assunto.

* Através do ex-deputado Arnaldo Jordy, chegou ao Ministério do Meio Ambiente e do Controle do Clima o "Baú do Ferreira" (Bom Dia Pará, TV Liberal) de ontem. Um retrospecto do que foi a CV da Sustentabilidade de 2016 a 2019. Pode haver desdobramento.

* Roger Silva, técnico do Manaus, já enfrentou o Remo nesta Série C. Ele era o comandante do Pouso Alegre na derrota para o Leão Azul (2 x 0) em Minas Gerais.