O Liberal conquista Troféu ACEESP com a melhor imagem da Copa do Mundo do Catar

A Copa do Mundo do Catar foi um espetáculo para os amantes do futebol e teve a Argentina, como grande campeã, conquistando seu o tricampeonato. Fora dele, a equipe de O Liberal também conquistou mais um prêmio, dessa vez o Troféu ACEESP 2022, ofertado pela Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. O fotógrafo Tarso Sarraf, do Grupo Liberal, foi premiado na categoria “Melhor Imagem do Esporte 2022”.

A foto de Tarso Sarraf teve como destaque o atacante Richarlison, da Seleção Brasileira. Foi o segundo gol do Brasil, na vitória diante da Sérvia, por 2 a 0, na estreia da seleção no Mundial do Catar. Richarlison fez um golaço, de voleio, e decretou o triunfo do Brasil na Copa do Mundo, e todo o lance, desde o domínio e a finalização, foram registrados pelo fotógrado Tarso Sarraf, que agradeceu pela premiação e parabenizou toda equipe de O Liberal que este na cobertura do Mundial.

“É um prêmio muito importante para todos. O Jornal O Liberal esteve na Copa do Mundo do Catar e eu ter feito o registro da melhor imagem da Copa do Mundo, isso é gratificante para todos, não só para mim, mas para a equipe que trabalhou. Foi um mês de trabalho e só tenho agradecer, pois a imagem é uma só, mas por trás dela estiveram várias pessoas envolvidas”, comentou.

O Troféu ACEESP 2022 está na 39ª edição e em 2022 marcou o retorno da premiação, após a pandemia de covid-19. O prêmio é um reconhecimento da categoria aos jornalistas esportivos e veículos de comunicação, que tiveram destaque na cobertura diária no Brasil.

Os premiados receberão os troféus no próximo dia 30 de janeiro, no Auditório Armando Nogueira, no Museu do Futebol, que fica nas dependências do saudoso Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).

Veja a lista de premiados

TV (ABERTA E FECHADA)

Narrador (a): Everaldo Marques (TV Globo/SporTV)

Comentarista: Ana Thaís Matos (TV Globo/SporTV)

Repórter: André Hernan

Apresentador (a): Luiz Teixeira (TV Globo/SporTV) e Renata Fan (TV Bandeirantes)

RÁDIO

Narrador (a): Marcelo do Ó (Rádio BandNews FM)

Comentarista: Cláudio Zaidan (Rádio Bandeirantes)

Repórter: Rafael Esgrilis (Rádio Energia 97 FM)

Apresentador (a): Thomaz Rafael (Rádio Transamérica)

MÍDIA DIGITAL/ON LINE

Melhor veículo: Portal UOL Esportes

Melhor profissional do ano: César Tavares (Voz do Esporte)

OPINIÃO – MÍDIA ESCRITA (IMPRESSA OU DIGITAL)

Melhor colunista: Luis Augusto Símon/Blog do Menon (Portal Uol Esporte)

INTERIOR

Rádio: Rádio CBN (Ribeirão Preto)

TV: EPTV (Ribeirão Preto)

Jornal/site: Correio Popular (Campinas), Diário do Grande ABC, Jornal de Piracicaba e O Liberal (Americana)

LITORAL

Rádio: Rádio Caraguá FM

TV: TV Tribuna (Santos)

Jornal/site: A Tribuna de Santos

EX- ATLETAS

Melhor profissional do ano: Pedrinho (TV Globo/SporTV)

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Melhor profissional do ano: Vinicios Oliveira (Red Bull Bragantino)

DESTAQUES ESPORTIVOS DO ANO

Abel Ferreira (Futebol – técnico do Palmeiras)

Rebeca Andrade (Ginástica Olímpica)

PRÊMIOS ESPECIAIS INDICADOS PELA DIRETORIA

TROFÉU REGIANI RITTER – Simone Melo

TROFÉU ELY COIMBRA – Luís Carlos Quartarollo

HONRA AO MÉRITO – 50 ANOS DE CARREIRA – Jota Júnior, José Eduardo Savóia e José Desidério

MELHOR MATÉRIA ESCRITA (MÍDIA IMPRESSA OU PLATAFORMAS ON LINE) – Emilio Botta, com a matéria intitulada: “Internação no interior de SP, uso de canabidiol e memórias da carreira: a luta de Maguila pela vida”, publicada no GE.Globo.

MELHOR IMAGEM DO ESPORTE EM 2022 – Tarso Sarraf, com foto do gol de Richarlisson na vitória do Brasil sobre a Sérvia na Copa do Catar