O chefe está de olho: quem agarra a chance no Vasco?

O diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, já havia dito que a tendência é de que poucos jovens amadureçam a tempo. O novo treinador, Marcelo Cabo, confirmou que é preciso um perfil minimamente experiente para ter sucesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o que vai acontecer nas duas primeiras rodadas é uma grande prova de fogo: um time sub-22 do Vasco pelo Campeonato Carioca. A começar nesta quarta-feira, contra a Portuguesa.

A maioria dos nomes que deve começar jogando já têm alguma rodagem pelo time profissional. Mas se não se reapresentam com os demais nesta mesma quarta-feira é porque jogaram menos nos últimos meses da temporada que acabou na última semana. E se não jogaram tanto é porque precisam se afirmar.

Por razões físicas, técnicas, táticas e financeiras, os meses de Estadual servirão de ajustes para a formatação do Vasco que irá subir. De repente, jogadores antes reservas se provam competentes o suficiente para permitirem um desafogo no caixa com a saída de um titular. Ou se valem dos jogos iniciais para abocanharem a titularidade e não mais soltá-la. Ou... se não agradarem, correm o risco de seguir no ostracismo.

Nestas duas primeiras rodadas, Diogo Siston estará à beira do campo e Marcelo Cabo apenas observará. Depois o novo comandante assume.

Confira números dos profissionais que estão no grupo atual:

Lucão (goleiro): 20 anos - cinco jogos como profissionalAlexander (goleiro): 21 anos - três jogos como profissionalUlisses (zagueiro): 21 anos - dois jogos como profissionalMiranda (zagueiro): 21 anos - 29 jogos como profissionalCayo Tenório (lateral-direito): 22 anos - 20 jogos como profissionalCaio Lopes (volante): 20 anos - cinco jogos como profissionalLucas Santos (meia-atacante): 21 anos - 32 jogos como profissionalJuninho (meia): 20 anos - 29 jogos como profissionalVinícius (atacante): 20 anos - 35 anos jogos como profissionalJoão Pedro (atacante): 20 anos - um jogo como profissionalTiago Reis (atacante): 21 anos - 37 jogos como profissional