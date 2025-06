Novorizontino x Cuiabá: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/06) pela Série B

Novorizontino x Cuiabá disputam hoje, domingo (15/06), a 12° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x Cuiabá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Novorizontino soma na Série B 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 14 gols marcdos e 7 gols sofridos. O time está invicto há 5 rodadas do Brasileirão Série B.

Já o Cuiabá acumula 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Novorizontino x Cuiabá: prováveis escalações

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Matheus Frizzo e Marlon; Waguininho, Lucca e Bruno José.

Cuiabá: Mateus Pasinato; Mateusinho, Nathan, Alan Empereur e Léo Ataíde; Denilson, De Lucca e Max; Derik Lacerda, Edu Júnior e Juan Christian.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Cuiabá

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 15 de junho de 2025, 16h