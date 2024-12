Novo técnico do Águia desembarca em Marabá e será apresentado na próxima segunda-feira 

O Águia de Marabá segue trabalhando para a disputa da temporada 2025. O Azulão tenta ter um ano diferente do atual, que não conseguiu reeditar a campanha vitoriosa no Parazão em 2023, além de ter sido um desastre na disputa do Brasileirão da Série D. O novo técnico do clube, Silvio Criciúma, desembarcou nesta sexta-feira (6), em Marabá, para iniciar os trabalhos no clube na próxima segunda-feira (9).

A apresentação oficial do Águia será realizada no Mirante do Encontro dos Rios, na Velha Marabá. Os jogadores, técnico e comissão técnica começam a trabalhar para tentar voos maiores, como a reconquista do título estadual, avançar na Copa do Brasil, competição que nos últimos anos vem sendo rentável ao clube, além do acesso à Série C do Brasileiro, principal objetivo do clube.

VEJA MAIS

Silvio Criciúma, de 53 anos, falou sobre o novo clube e afirmou que o objetivo é trabalhar dando um passo de cada vez. Além de citar a importância do clube no cenário regional. “O Águia está me dando essa oportunidade, abrindo esse mercado. Vamos dar um passo de cada vez, começar a pré-temporada, que será fundamental para o sucesso do time em 2025”, disse o novo treinador, em entrevista ao Correio de Carajás.

Com mais de 30 anos de futebol, 11 como treinador, Silvio Criciúma fez questão de enaltecer a importância da torcida do Azulão e da imprensa nesse momento do clube. “Juntando torcida, juntando Imprensa, todos que querem o bem do Águia de Marabá, para que a gente tenha conquistas que são o objetivo de todos; e eu venho para fazer minha parte com dedicação total”, falou.