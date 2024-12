Novo estádio de Marabá será inaugurado no próximo sábado com jogo entre Águia e Imperatriz-MA

Neste sábado (28/12), será inaugurada, oficialmente, a Arena Itacaiúnas, o novo estádio do Pará. Para marcar a abertura da nova casa do futebol paraense, um jogo treino entre Águia de Marabá e Imperatriz-MA vai ocorrer às 18h.

O estádio municipal Asdrúbal Bentes, nome oficial da Arena Itacaiúnas, está localizado no KM 8 da Rodovia Transamazônica, na Vila São José, em Marabá. O local tem capacidade para receber 7 mil pessoas, e os portões para o jogo treino entre o Azulão de Marabá e o Imperatriz estarão abertos para a torcida acessar de forma gratuita.

A partida marca também a preparação do Águia de Marabá para o Campeonato Paraense, primeiro desafio do time no próximo ano. A estreia do time será no 19 de janeiro, contra o Cametá, fora de casa, no Parque Bacurau. Além do Parazão, na próxima temporada o Azulão disputa ainda a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão.