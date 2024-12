São Francisco buscará vaga na Copa do Brasil no STJD

O imbróglio para saber qual equipe irá ficar com a 3ª vaga do Pará na Copa do Brasil está longe de acabar. Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgar um memorando em que comunica que o Águia de Marabá herdará a terceira vaga do estado na competição nacional, o São Francisco publicou uma nota nas redes sociais em que afirma que o clube santareno acionará o STJD. O Leão do Tapajós ressalta que não irá medir esforços para que os regulamentos sejam cumpridos e respeitados.

Confira a nota completa abaixo:

De acordo com o presidente do São Francisco, Valdir Júnior, o clube dará entrada no STJD até esta sexta-feira (27). Um documento será protocolado.

ÁGUIA

O Águia de Marabá, por sua vez, segue sua preparação para as competições do ano que vem, incluindo a Copa do Brasil. O clube marabaense entende que a vaga é sua por direito e que a CBF agiu corretamente. Uma postagem nas redes sociais foi feita para celebrar o momento. Além do Águia, estão confirmados na competição Paysandu, Remo e Tuna Luso.

PARAZÃO

No campeonato estadual as equipes irão se enfrentar, mas ainda não se sabe em qual rodada e data. O São Francisco estreará diante do Remo na 1ª rodada, no Mangueirão. Já o Águia pegará o Cametá, fora de casa, no Parque do Bacurau.