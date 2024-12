Após análise da CBF, Águia de Marabá será o 4º representante do Pará na Copa do Brasil 2025

Presente de Natal! É assim que o Águia de Marabá recebeu a confirmação na disputa da Copa do Brasil. A vaga que estava em disputa juntamente com o São Francisco de Santarém, por conta de uma brecha no regulamento do Campeonato Paraense, foi confirmada nas redes oficiais do Azulão.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), julgou o caso em que Águia de Marabá e São Francisco pleiteavam uma vaga na Copa do Brasil 2025. O Azulão se pautava no regulamento em que o 4º colocado no Parazão, teria a vaga na Copa do Brasil. Já pelo lado do São Francisco, a vaga seria pelo vice-campeonato na Copa Grão-Pará.

Depois de meses nessa situação, a CBF emitiu um documento informando ao Águia de Marabá, que ele será o quarto representante paraense na Copa do Brasil em 2025. Leia o documento assinado pelo diretor de competições da CBF, Júlio Avellar, em que confirma o Azulão como representante do Pará na Copa do Brasil 2025.

“A diretoria jurídica e Diretoria de Competições reiteram, com base nos regulamentos editados pela CBF e nos elementos fáticos já analisados anteriormente, que a distribuição de vaga para a Copa do Brasil 2025 deve seguir a classificação final do Campeonato Estadual Paraense de 2024 e não pode ser atribuída ao vice-campeão da Copa Grão-Pará 2024. Dessa forma, entende-se que a distribuição da vaga na Copa do Brasil de 2025 deve ser direcionada ao Águia de Marabá (4º colocado no Campeonato Estadual Paraense)”.

Nas redes sociais, o Águia de Marabá comemorou a decisão da CBF com uma postagem, com a seguinte legenda: “Azulão na Copa do Brasil 2025! O Águia de Marabá está confirmado na Copa do Brasil 2025. Vamos juntos, torcedor do Azulão”.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o São Francisco para saber um posicionamento da agremiação, mas até o momento não obteve retorno. Além do Águia, o Paysandu, Remo e Tuna Luso Brasileira estarão disputando a Copa do Brasil 2024.