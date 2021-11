Novidade na área: Thiago Oliveira deixa o 'Esporte Espetacular' e segue para o 'Fantástico'

Thiago Oliveira anunciou, no último domingo (31), que deixará o papel de apresentador do 'Esporte Espetacular' para assumir a função de repórter do 'Fantástico'. A revelação foi comunicada no próprio programa esportivo, que será comandado por Karine Alves, apresentadora do SporTV.

- Como eu disse para vocês nas minhas redes sociais, nós teremos uma novidade hoje. Chegou a hora. A partir de semana que vem não estarei aqui com vocês no Esporte Espetacular. Eu estou indo passar uma temporada na reportagem do Fantástico, para a gente continuar, eu e você, se divertindo aqui na tela da Globo - escreveu Thiago Oliveira em uma rede social.

Karine Alves é figurinha carimbada do SporTV. Apresentadora do 'Troca de Passes', a jornalista é ambientada com o Grupo Globo e, assim como Thiago Oliveira, já fez dobradinha como repórter durante os Jogos Olímpicos de Tóquio.