Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (05/03) pela Copa do Brasil

Nova Iguaçu x Vasco da Gama disputam hoje, quarta-feira (05/03), a segunda rodada da Copa do Brasil. O jogo acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir e escalações:

Onde assistir Nova Iguaçu x Vasco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copa do Brasil, o Vasco goleou o União Rondonópolis por 3 a 0. Já o Nova Iguaçu goleou o Barcelona-RO por 4 a 1.

Nova Iguaçu x Vasco: prováveis escalações

Nova Iguaçu: Lucas Maticoli; Gabriel Pinheiro, Mateus Müller, Yan e Sidney; Fernandinho, Jorge Pedra e João Lucas; Xandinho, Andrey e Victor Rangel.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Jair (Paulinho), Hugo Moura, Coutinho, Zuccarello (Loide), Rayan e Vegetti.

FICHA TÉCNICA

Nova Iguaçu x Vasco da Gama

Copa do Brasil

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 05 de março de 2025, 21h30