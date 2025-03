Barcelona SC x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/3) pela Libertadores

Barcelona de Guayaquil x Corinthians disputam hoje, quarta-feira (05/03), a terceira rodada da fase preliminar da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona SC x Corinthians ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2025, o Corinthians já passou por 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota, todas pelo Campeonato Paulista e pela Libertadores.

Já o Barcelona passou por 6 vitórias e 1 empate, todos pelo Campeonato Equatoriano e pela Copa Libertadores.

VEJA MAIS

Barcelona SC x Corinthians: prováveis escalações

Barcelona: Contreras; Vargas, Rangel, Campi e Pineida; Arroyo e Quiñónez, Bryan Carabalí, Jandry Gomez e Janner Corozo; Cortez. Técnico: Segundo Castillo.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá, Hugo; Charles, Alex Santana (Ryan), Garro, Romero, Talles Magno (Depay), Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

FICHA TÉCNICA

Barcelona de Guayaquil x Corinthians

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador

Data/Horário: 05 de março de 2025, 21h30