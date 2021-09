Nova decisão da Comissão de Ética da CBF afasta Rogério Caboclo por mais 60 dias

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, foi novamente afastado da entidade nesta terça-feira (31). Desta vez, o afastamento é temporário e deve durar cerca de 60 dias. A decisão foi da Comissão de Ética da CBF, uma vez que Caboclo recebeu uma denúncia de assédio moral feita por um diretor da entidade.

Em nota, Caboclo informou que a decisão da Comissão de Ética da CBF não tem respaldo legal. Dessa forma, ele considera a medida sem efeito. Caboclo ainda afirmou que deve reassumir o cargo na próxima sexta-feira (3), quando o prazo do afastamento anterior.

Na última semana, Caboclo foi punido com 15 meses de afastamento por "conduta inapropriada" diante de uma funcionária de entidade. No entanto, esse parecer ainda não tem validade, uma vez que precisa ser apreciado pelos presidentes das 27 federações estaduais em Assembleia Geral.

Essa reunião, no entanto, ainda não foi agendada. Por conta disso, Caboclo estaria apto a voltar ao cargo nesta sexta-feira. No entanto, com a punição preventiva de 60 dias, os presidentes das federações ganharam mais tempo para tomar a decisão.