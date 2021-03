Nos últimos cinco anos, Botafogo venceu apenas uma partida na estreia do Campeonato Carioca

O Botafogo empatou na estreia do Campeonato Carioca em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, contra o Boavista. O resultado aumentou a seca de vitórias do clube de General Severiano em estreias no Estadual. A última ocorreu em 2016, contra o Bangu por 2 a 0, em São Januário.

Desde 2016, o Botafogo soma três derrotas, dois empate e uma vitória em estreias no Campeonato Carioca. Portanto, nas últimas partidas de estreia* da Taça Guanabara, o Glorioso conquistou cinco dos 18 pontos possíveis, o que representa cerca de 27,78% de aproveitamento. Além disso, em estreias, o Alvinegro marcou cinco gols e sofreu oito. Assim, o saldo é de três gols negativos.

O Glorioso, contudo, esteve perto de quebrar esse jejum em 2019. Na partida contra a Cabofriense, o Botafogo saiu na frente com gol de Luiz Fernando, mas Rafael, Anderson Rosa e Rincon viraram a partida para o time da região dos Lagos, no estádio Moarcyzão. A Cabofriense conseguiu o empate no fim do primeiro tempo e construiu a virada na segunda etapa.

DESEMPENHO DESDE 2016

03/03/2021 - 0x0 contra o Boavista.

18/01/2020 – 1x0 para o Volta Redonda (gol de Saulo Mineiro).

20/01/2019 – 3x1 para Cabofriense (Gols de Rafael, Anderson Rosa e Rincon marcaram para o time da região dos Lagos, enquanto Luiz Fernando fez para o Botafogo).

16/01/2018 – 2x2 contra Portuguesa (Brenner e Marcos Vinicius fizeram pelo Bota e Jefferson Oliveira fez para a Portuguesa – Glorioso perdia o jogo até os 50 minutos).

25/01/2017 – 2x0 para o Madureira (Gols de Souza e Geovane Diniz)*a partida da primeira rodada aconteceu no dia 28 do mesmo mês e terminou empatada no placar de 1 a 1 contra o Nova Iguaçu em 1 a 1.

30/01/2016 – 2x0 sobre o Bangu (Gols de Gervásio Núñez e Renan Fonseca).

CHAVE VIRADA Ênio e Matheus Nascimento, ambos formados na base do clube, mostraram insatisfação com o resultado e foco no próximo confronto, contra o Resende. O Glorioso volta à campo na próxima segunda-feira, no estádio Nilton Santos, às 21h (de Brasília).

- Claro que a gente não queria sair com esse empate, queríamos a vitória, ainda mais dentro de casa. Nossa equipe foi muito bem no jogo, em pouco tempo de trabalho do professor, mas agora é trabalhar o foco porque segunda-feira nós temos outro jogo em casa contra o Resende e vamos buscar os primeiros três pontos na competição, que é muito forte. Vamos pensar nesse próximo jogo e buscar um bom resultado. - destacou Ênio, ao fim da partida.

- Ficamos no empate, mas agora vamos treinar para sair com os três pontos na próxima partida. - sintetizou Matheus Nascimento, ao fim da partida.