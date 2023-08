Nos pênaltis, Manchester City bate o Sevilla e conquista Supercopa Europeia

O Manchester City, sob a liderança do renomado técnico Pep Guardiola, adicionou mais um troféu à sua coleção de conquistas ao superar o Sevilla na decisão da Supercopa da Europa. Os atuais campeões da Champions garantiram a vitória contra os vencedores da Liga Europa em um confronto que se estendeu além dos 90 minutos regulamentares, após o empate em 1 a 1 no tempo normal, nesta quarta-feira (16), no Estádio Karaiskakis.

Tempo normal

O duelo entre Manchester City e Sevilla não apenas opôs os vencedores das duas principais competições de clubes da Europa, mas também proporcionou um espetáculo intenso e repleto de reviravoltas. Os espanhóis abriram o placar durante o primeiro tempo, capitalizando uma ótima troca de passes que culminou no cruzamento certeiro do argentino Marcus Acuña para o centroavante marroquino Youssef En-Nesyri, que cabeceou para o gol.

No entanto, o City persistiu e, após uma segunda etapa repleta de pressão, finalmente encontrou o empate. O espanhol Rodri executou um cruzamento preciso, resultando na conclusão precisa do jovem inglês Cole Palmer, que driblou o goleiro do Sevilla.

Pênaltis

O equilíbrio entre as duas equipes se manteve ao longo do tempo normal, levando a decisão do título para a tensão dos pênaltis. Todos os batedores do Manchester City converteram suas cobranças. No entanto, do lado do Sevilla, apesar de quatro cobranças bem-sucedidas, o zagueiro sérvio Nemanja Gudelj viu sua tentativa colidir com o travessão.