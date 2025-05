Fortaleza x Colo-Colo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/05) pela Libertadores

Fortaleza x Colo-Colo disputam hoje, terça-feira (06/05), a 4° rodada da Copa Libertadores da América 2025. O jogo está programado para as 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Colo Colo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Libertadores, o Fortaleza perdeu para o Racing por 3 a 0 e empatou com o Bucaramanga por 1 a 1.

Já o Colo-Colo passou por um empate de 3 a 3 com o Atlético Bucaramanga e outro de 1 a 1 com o Racing Club.

A partida entre Fortaleza e Colo-Colo pela segunda rodada foi cancelado devido a confusão e violência no estádio. A vitória foi dada para o Fortaleza.

Fortaleza x Colo Colo: prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz, Bruno Pacheco; Rossetto, Sasha, Martínez; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Colo-Colo: Cortes; Opazo, Saldivia, Vegas, Wiemberg; Pavez, Zavala, Pizarro; Rodríguez, Cepeda e Correa. Técnico: Jorge Almirón.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Colo-Colo

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 06 de maio de 2025, 21h30