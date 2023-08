Na estreia de Harry Kane, Bayern é goleado pelo Leipzig em final da Supercopa da Alemanha

O inglês Harry Kane não teve a oportunidade de celebrar o seu primeiro título na carreira. Menos de um dia depois de ser oficializado como reforço para a temporada, o atacante de 30 anos participou da derrota do Bayern de Munique diante do RB Leipzig por 3 x 0 na Allianz Arena, durante a disputa da Supercopa da Alemanha, neste sábado (12/8).

Se o dia não foi favorável para Harry Kane, que entrou em ação no início do segundo tempo, foi, sem dúvida, um dia memorável para Dani Olmo. O meio-campista espanhol foi o responsável pelos três gols que garantiram a vitória em Munique, selando não somente o título para o Leipzig com uma vitória convincente, mas também silenciando os torcedores locais no primeiro confronto oficial do clube nesta temporada.

Harry Kane, aquisição mais valiosa já feita pelo Bayern de Munique, chegou com a esperança de erguer o troféu logo em sua estreia, porém, no jogo deste sábado, o inglês sequer teve contato com a bola. O clube que investiu mais de 100 milhões de euros na estrela do Tottenham foi dominado dentro de casa pelo RB Leipzig. Apesar do resultado adverso, o atacante de 30 anos saiu do campo aplaudindo os torcedores.