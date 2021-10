Nos acréscimos, Santos vence o Grêmio e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Com uma participação decisiva do VAR, o Santos fez um gol nos acréscimos com Wagner Leonardo, venceu o Grêmio por 1 a 0 na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe chegou aos 28 pontos e subiu para a 17 ª colocação.

Na próxima rodada, quarta-feira, o Santos volta a campo para enfrentar o líder Atlético-MG, em Belo Horizonte, às 19h. Já o Tricolor gaúcho visitará o Fortaleza no mesmo dia, às 20h30.

O jogo



Empurrado pela torcida, que voltava à Vila Belmiro, o Santos começou o jogo em cima do Grêmio. Logo aos dois minutos, Vinícius Zanocelo recebeu livre na entrada da área e chutou forte, mas o goleiro Brenno fez grande defesa e mandou a bola para escanteio.



Aos dez minutos, Marcos Guilherme fez boa jogada pela direita e tocou para Marinho. O atacante chutou, Brenno defendeu e, após confusão na área, Marcos Guilherme chutou, a bola desviou na zaga, bateu na trave e foi para escanteio.



O Grêmio teve uma boa chance aos 12 minutos. Em contra-ataque, Alison recebeu sozinho na área e soltou a bomba, mas João Paulo defendeu com os pés e salvou o Peixe.



Depois do início movimentado, o jogo esfriou. O Santos só voltou a ameaçar aos 39 minutos, em cobrança de falta do uruguaio Carlos Sánchez. O jogador mandou a bola no ângulo, mas o goleiro Brenno fez um milagre e salvou o Grêmio de tomar o primeiro gol.



O segundo tempo foi muito brigado, especialmente pela postura do Grêmio, que abusou das faltas para segurar o atacante Marinho. Por isso, a equipe gaúcha recebeu cinco cartões amarelos.



O gol da vitória do Peixe saiu nos acréscimos. Aos 46 minutos, após cruzamento de Carlos Sánchez, a defesa rebateu, Marinho pegou de primeira de fora da área, Wagner Leonardo desviou para o gol e marcou. O bandeira marcou impedimento, mas o VAR confirmou que o zagueiro do Peixe estava em posição legal.



O Santos chegou aos 28 pontos e ultrapassou o Bahia, que tem 26 e abre a zona de rebaixamento. O Grêmio, por sua vez, segue com 23 pontos, na 19ª colocação.

SANTOS 1 X 0 GRÊMIO



Data e hora: 10 de outubro de 2021, às 16h

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Rosa de Oliveira

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda



Gol: Wagner Leonardo, 46'/2ºT

Cartões amarelos: Léo Baptistão, Carlos Sánchez, Diego Tardelli e Felipe Jonatan (SAN) e Rodriguez, Kannemann, Rafinha, Douglas Costa, Lucas Silva e Thiago Santos (GRE)

Cartão vermelho: Rafinha (GRE)

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

João Paulo; Vinícius Balieiro (Madson, aos 10'/2ºT), Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Diego Tardelli, aos 10'/2/t), Camacho (Jobson, aos 34'/2ºT), Vinícius Zanocelo (Felipe Jonatan, aos 15'/2ºT), Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão (Gabriel Pirani, aos 34'/2ºT).



GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)

Brenno, Ruan, Kannemann e Rodriguez (Ferreira, aos 18'/2ºT); Vanderson, Thiago Santos, Lucas Silva (Matheus Sarará, aos 25'/2ºT), Douglas Costa (Jean Pyerre, aos 25'/2ºT) e Rafinha; Alisson e Diego Souza (Churín, aos 18'/2ºT).