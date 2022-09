No último amistoso antes da Copa, Argentina goleia a Jamaica com dois de Messi

Uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Argentina fez o último amistoso pré-mundial nesta terça-feira (27). A Albiceleste goleou a Jamaica por 3 a 0, gols de Julán Álvarez e Lionel Messi (duas vezes), na Red Bull Arena, nos Estados Unidos.

O primeiro gol da partida veio nos primeiros 15 minutos de encontro, quando o atacante Lautaro Martínez fez grande jogada pelo lado esquerdo. O jogador cruzou rasteiro e o centroavante Julián Álvarez empurrou para dentro: 1 a 0 Argentina.

VEJA MAIS

Os dois gols que mataram a partida para a equipe sul-americana só vieram na reta final do duelo. Aos 40 do segundo tempo, o craque Lionel Messi disparou pela direita, partiu para o meio e finalizou com perfeição, no canto esquerdo do goleiro.

Três minutos depois, Messi fez mais um. O argentino cobrou falta da meia-lua da grande área, rasteiro, no canto direito de Blake, e fez o seu segundo no duelo, e fechou a conta para a Argentina.