No Chelsea, melhor goleiro do mundo tem história de superação e busca título inédito

Palmeiras e Chelsea fazem a final do Mundial de Clubes neste sábado (12), às 13h30, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O time brasileiro terá um desafio e tanto para conquistar, pela primeira vez, o tão sonhado título. No gol, a equipe britânica tem, simplesmente, o melhor goleiro do mundo: o senagales Edouard Mendy, que está de volta ao elenco depois de ter conquistado o Campeonato Africano das Nações, com o Senegal.

Apesar do momento de glória e reconhecimento, o goleiro teve de enfrentar muitos desafios e superar para chegar ao topo. Há cerca de um ano, o técnico Thomas Tuchel tinha que defender publicamente a posição de titular de Mendy.

As desconfianças com Mendy começaram por ele ser um recém-chegado ao clube. Além disso, o Kepa Arrizabalaga, que era o titular da equipe, era o favorito da torcida mesmo em má fase.

Contudo, naquele momento, a falta de popularidade poderia ser o menor dos problemas para Mendy. Há cerca de sete anos, ele vivia com auxílio do governo para pessoas desempregadas. Além disso, ele foi enganado por um empresário, que havia prometido levá-lo para um clube da terceira divisão inglesa (na época atuava no quinto escalão francês).

Depois disso, aos poucos o goleiro foi recomeçando. Ele treinou de graça no Le Havre-FRA; foi para a equipe B do Olympique de Marselha; com 24 anos assinou o primeiro contrato profissional e de lá foi parar no Reims-FRA, onde atuou por três temporadas até ser contratado pelo Rennes e chegar no Chelsea, indicado pelo ídolo Petr Cech.

Passados todos esses percalços, Mandy foi uma das peças chaves na conquista da Liga dos Campeões, foi eleito o melhor goleiro pela FIFA e conquistou o título com a Seleção do seu país. Agora, o próximo desafio é ser campeão Mundial com o Chelsea, que é a única competição que falta desde 2003.

Primeiro negro a ser eleito melhor goleiro

Ser o melhor goleiro do mundo tem uma importância muito grande e ficará marcado na história de Mendy. Elé é o primeiro negro a conquistar esse posto, desde que a FIFA passou a premia-los em 2016.

Infelizmente, Mendy foi vítima de racismo algumas vezes. Ano passado, a imprensa britancia usou fotos dele e do primo, Ferland Mendy, do Real Madrid, para ilustrar reportafens sobre Benjamin Mendy, jogador do Manchester City acusado de estupro e agressão sexual. Os dois não têm nenhum tipo de parentesco, os três são apenas negros.

O goleiro não deixou a situação passar e, nas redes sociais, ele se posicionou sobre o caso:

"É triste ver que em 2021, tanto na França quanto na Inglaterra, para alguns, os negros não têm nomes e nem rostos distintos. Esses 'erros' de fotos parecem piadas, mas são altamente simbólicos. Não é tão complicado para diferenciar duas faces, especialmente quando a camisa de futebol é de valiosa ajuda!", postou o jogador no Instagram.

Mendy se destacou na temporada de estreia no Chelsea por bater o recorde de nove partidas (de um total de 12) sem sofrer gols na Liga dos Campeões. Na Premier League, foram 16 em 31, atrás apenas do brasileiro Ederson, do Manchester City (19 em 36).

Embate com Weverton

O goleiro do Chelsea tem 1,98 de altura. Isso o ajuda nas bolas levantadas na área e apesar de ser muito alto, ele é rápido com bom reflexo. Esta final de Mundial promete um um duelo particular nos gols. Weverton, o goleiro Palmeira, também está em ótima fase. O brasileiro pode ter uma vantagem nesse confronto: é um excelente pegador de pênaltis e sabe jogar com os pés, um dos pontos fracos de Mendy.