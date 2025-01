Neymar se acerta com Santos e tenta rescisão de contrato com Al-Hilal

O Santos vive dias de otimismo com a possibilidade do retorno de Neymar à Vila Belmiro. A semana será crucial para que o craque consiga a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, viabilizando sua chegada ao clube paulista por seis meses, sem qualquer vínculo com os árabes – afastando a hipótese de transferência por empréstimo.

Embora a negociação esteja avançada, a rescisão contratual envolve entraves financeiros significativos. Neymar tem a receber cerca de 65 milhões de dólares (aproximadamente R$ 400 milhões) do Al-Hilal, valor que ele não está disposto a abrir mão. Contudo, o atacante deseja encerrar o vínculo para retornar ao Santos. Entre as possibilidades, estuda-se um acordo para que o montante seja diluído em pagamentos ao longo de mais meses, o que pode facilitar as tratativas.

O contrato atual do jogador é válido até o meio do ano, mas Neymar já teria alinhado com o Santos sua volta ao clube assim que a rescisão for concluída. Apesar da complexidade do processo, a diretoria santista mantém a serenidade, confiante de que a situação será resolvida até o final de janeiro, o que permitiria ao atleta disputar o Campeonato Paulista.

O cenário ganhou novos contornos na semana passada, quando o técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, declarou publicamente que Neymar não se encontra no mesmo nível físico dos demais jogadores do elenco e, por isso, não faz parte dos planos para o Campeonato Saudita.

Diante disso, o Santos agiu rapidamente. Em um gesto simbólico e estratégico, produziu um vídeo emocionante, narrado pelo Rei Pelé, direcionado ao pai de Neymar. Na produção, o clube apresentou argumentos sobre a importância do retorno do craque à Vila Belmiro neste momento de sua carreira, destacando o potencial para recuperar seu melhor futebol. A iniciativa tocou o estafe do jogador e reforçou a disposição do Peixe em trazê-lo de volta.

Com o otimismo crescente e o apoio emocional renovado, o Santos aguarda a conclusão das negociações com a expectativa de contar com Neymar para liderar a equipe no Paulistão e reviver os tempos de glória.