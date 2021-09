Neymar reúne amigos em festa privê e se envolve em suposto 'climão' com ex de influencer

Brasil e Argentina não jogaram por questões de saúde pública entre os hermanos e a Anvisa, porém, isso não impediu uma comemoração de Neymar na mansão da irmã, Rafaella, no bairro Alphaville, em São Paulo. Segundo o jornal 'Extra', os celulares foram confiscados na entrada da festinha privê, o que não impediu os vazamentos de informações sobre o que se passou por lá.

Entre os famosos que postaram foto com localização da casa de Rafaella está o jogador da seleção de vôlei Bruninho, filho de Bernardinho e amigo próximo de Neymar. A affair Bruna Biancardi, que foi flagrada com o atacante do PSG nas férias do astro, também postou foto no local.

Outro assunto que bombou no Instagram foi uma possível treta entre Neymar e o influenciador digital João Guilherme, ex-namorado da influencer Jade Picon, que também estava na festa. Por questões de ciúmes, o influenciador, que já postou fotos com Neymar, deixou de seguir o atacante do PSG.

João também passou a postar indiretas dando a entender que teria sido traído, fazendo com que os seguidores ligassem o unfollow ao jogador com as postagens do jovem.