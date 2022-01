Neymar responde a comentário de André Rizek nas redes sociais: 'Sou feliz demais'

Neymar foi às redes sociais na manhã desta quarta-feira para questionar o rumor de que ele estaria amargurado por não ser querido pelos torcedores brasileiros. A publicação veio depois do apresentador André Rizek destacar a situação durante o 'Seleção SporTV' desta terça-feira.

Durante o o programa desta terça, o apresentador André Rizek destacou a felicidade de Neymar ao dar entrevistas após jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, falando sobre como o atacante estaria emocionalmente nos dias de hoje.

"Eu não tenho convivência com o Neymar, não converso com ele e nunca troquei mensagens com ele, mas converso com muita gente no entorno dele. Os relatos que eu recebo é de um cara muito amargurado por achar que não é amado no seu país, que é um jogador odiado, que ninguém gosta dele, que não se sente querido. E na verdade não é nada disso", afirmou André Rizek.