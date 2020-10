Neymar relembra passagem pelo Santos e diz sentir 'saudades da Vila Belmiro'

📽 "Sinto saudades da Vila Belmiro, do Santos, de todo mundo..." - Neymar Jr ❤ pic.twitter.com/Jk9XewNXJK — Memesneymar (@memesneymar) October 26, 2020

O atacante Neymar, atualmente no Paris-Saint Germán (FRA), relembrou a sua passagem pelo Santos, clube que o revelou, e disse estar com saudades da Vila Belmiro.

Em uma live realizada pelo jogador em seu perfil na Twitch, o craque brasileiro foi questionado por um seguidor sobre a possibilidade dele jogar no Peixe, e respondeu:

– Jogar no Peixão? P… joguei no Peixão. A gente deu muitas alegrias ao torcedor santista. Sinto muita saudade da Vila Belmiro, de Santos e de todo mundo – disse Neymar.

(Foto: Divulgação/Santos)

A trajetória do atleta pelo time profissional do Santos durou entre 2009 e 2013. Nesse tempo, o Menino da Vila conquistou três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Nas redes sociais, torcedores santistas foram à loucura com o comentário do ídolo.

