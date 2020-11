Neymar quer seguir no Paris Saint-Germain, afirma jornalista

Neymar quer seguir jogando no Paris Saint-Germain, segundo o jornalista Hadrien Grenier, do "Le10sport". O brasileiro teria comunicado o clube através de seus representantes e pesquisou nomes de outros atletas para tornar o time ainda mais forte e competitivo nas próximas temporadas.

O brasileiro tem contrato com o clube francês até 2022 e os dirigentes do PSG estão dispostos a renovar o contrato do camisa 10, mas nenhuma oferta foi feita. O craque pode ser a principal estrela do time caso Mbappé saia para o Real Madrid ao fim desta época.

Neymar teve excelente participação na última temporada em que conquistou três títulos pelo PSG e foi responsável por fazer o time de Tuchel chegar em uma inédita final de Liga dos Campeões. Na atual campanha, o brasileiro tem dois gols e quatro assitências em seis partidas.