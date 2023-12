Neymar processa mulher trans que alegou ter tido relações íntimas com ele e Pedro Scooby

Neymar decidiu tomar medidas legais contra a influenciadora trans Sophia Barclay por difamação. O jogador entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando uma indenização mínima de R$100 mil. O jogador alega que as declarações da moça em entrevistas ofenderam sua dignidade, imagem e confiança. As informações são do UOL.

De acordo com os advogados de Neymar, Sophia deu entrevistas a pelo menos três veículos, afirmando ter tido relações sexuais com o jogador e o surfista Pedro Scooby em uma festa. Ela também informou que o atacante assinou um contrato de sigilo para manter o romance em segredo, sob pena de multa de R$20 mil.

Neymar menciona no processo que já foi feito um pedido à Justiça para que a influencer prestasse esclarecimentos em outro caso, porém, ela ainda não foi intimada.

O jogador acrescenta na petição que as declarações feitas por Sophia ocorreram durante um período em que ele esteve em um relacionamento com Bruna Biancardi. A defesa de Neymar também destacou que um dos veículos que publicou a entrevista de Sophia removeu o conteúdo, pois “a entrevistada não fez nenhuma denúncia da veracidade dos eventos relatados”.

Sophia Barclay afirmou que desconhece o processo judicial movido por Neymar e que ainda não foi notificada sobre o assunto.