Em meio a rumores de separação, Messi troca mensagens com blogueira brasileira

Nesta quarta-feira (06), a jornalista Fábia Oliveira revelou uma troca de mensagens entre a blogueira Fernanda Campos e Lionel Messi em sua coluna. Fernanda ficou conhecida por expor encontros com Neymar, quando ele ainda estava com Bruna Biancardi.

“A gente se falou depois que ele curtiu um dos meus stories”, disse Fernanda a coluna, referindo-se a conversa com o jogador do Inter de Miami.

Na mensagem, Messi pergunta onde poderia encontrar Fernanda, que responde mencionando o Brasil ou a plataforma Privacy, onde ela vende conteúdo adulto. O jogador, então, lamenta por não conseguir abrir o link e pergunta para a blogueira de que lugar do país ela é.

“Ele visualizou e curtiu um story meu há cinco dias. Hoje, eu curti umas publicações dele e logo ele me mandou mensagem”, explicou.

A influenciadora relembrou que ninguém a levou a sério quando revelou seu envolvimento com Neymar. “Tem quem ache que seja mentira, mas é mais um jogador que vem até em mim, igual foi com Neymar. Na época, todo mundo falou que eu estava mentindo e acabei provando tudo o que eu disse. Não tenho por que mentir”, concluiu.

Em relação aos recentes rumores sobre a crise no casamento de Messi com Antonella Roccuzzo, especula-se um possível envolvimento do argentino com a jornalista esportiva Sofi Martinez, apontada como o possível pivô da suposta separação do casal. Messi e Antonella, pais de Thiago, Mateo e Ciro, estão juntos desde 2012.