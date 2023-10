Após rumores de nova traição, Neymar compartilha indireta: 'viva sua própria vida'

Após rumores de uma nova traição, Neymar compartilhou em seus stories do Instagram, na última segunda-feira (30), uma suposta indireta para quem estava alimentando a polêmica.

"Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazer o que faz, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seus dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira!", diz o texto compartilhado pelo jogador.

Os boatos que deram origem à postagem do jogador começaram com uma festa que teria acontecido no último final de semana, onde Neymar teria sido flagrado aos beijos com uma mulher loira. Segundo informações do colunista Leo Dias, o jogador teria organizado a festa que se estendeu por dois dias em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A namorada do jogador, Bruna Biancardi, que está passando pelo período de puerpério após dar à luz Mavie, sua filha recém-nascida, também entrou na onda das mensagens reflexivas, compartilhando uma frase que alguns interpretaram como uma indireta a Neymar: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que ela faz".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)