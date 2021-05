Neymar faz festinha secreta com parças e modelos em Mangaratiba, diz portal

Mesmo depois de ser criticado em dezembro por fazer festas em Mangaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o atacante do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira Neymar Jr. voltou a virar notícia por promover uma festança no resort com modelos e parças. O atleta ainda teria solicitado novamente para que os convidados não fotografem no local, o que foi desrespeitado.

Apesar de restrição, modelos compartilham local de luxo onde Neymar teria alugado para festinha (Reprodução/Extra)

As modelos e influenciadores que participarão da celebração registraram imagens da moradia de Neymar no condomínio de luxo. O portal aponta que Neymar teria as convidado pelas redes sociais. A comemoração ainda teve o show de Suel e do cantor pernambucano Robinho, que foram flagrados em posts, além de Anchietx. Os cantores ainda fizeram um outro show em Campo Grande, região próxima

O jogador teria pagado as passagens das participantes. As influenciadoras Vitória Bellato, Carolina Souza, Laryssa Martins, Beatriz Assis e Maria Rita Saud teriam compartilhado imagens via Instagram, desrespeitando as regras da clandestinidade. Vale lembrar que, neste mês, Neymar recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19.