Neymar brinca com queda de redes sociais: ‘Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim?’

Depois que as redes sociais Instagram, WhatsApp e Facebook, todas do norte-americando Mark Zuckerberg, pararam de funcionar, o jogador de futebol Neymar fez uma brincadeira sobre a queda das plataformas no Twitter, a única que ainda está funcionando.

No último domingo (3), o Paris Saint-Germain perdeu a invencibilidade do Campeonato Francês, quando foi derrotado por 2 a 0 pelo Rennes. Neymar foi muito criticado pela imprensa francesa. Mas mesmo com a derrota, o PSG segue isolado na liderança da competição.