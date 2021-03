Neymar enaltece amizade entre Sarah e Juliette no 'BBB' após discussão: 'Essas duas vão longe'

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, voltou a comentar sobre o "Big Brother Brasil 21", nesta sexta-feira, nas redes sociais. Após uma "discussão sincera" entre as participantes Juliette e Sarah, as queridinhas do astro receberam um afago do craque, que valorizou a amizade entre elas e disse que a dupla ainda "vai longe no programa".+ PSG é vice! Veja a tabela do Campeonato Francês

- Gosto muito das "DR’s" de Sarah e Juliette... Amor de amigo é isso: briga e se resolve. Essas duas vão longe - escreveu o telespectador da atração.

Dias antes, Neymar havia feito uma crítica por estarem reclamando dele por "falar demais de BBB e treinar pouco". Em reposta, o camisa 10 recordou que frequentemente faz posts em sessões de tratamento de sua lesão. O atleta segue fora dos treinamentos.

Craque do vice-líder do Francês, Neymar já comentou outras vezes sobre "BBB 21" em seu Twitter. Entre fogos quando Karol Conká foi eliminada da atração e vibrou com provas do líder, ele aproveita as madrugadas em Paris, na França, para acompanhar o reality.