Neymar é sincero sobre saída de personagem principal de 'Verdades Secretas', seriado da Globo

A demissão de Camila Queiroz de 'Verdades Secretas', da Globo, mexeu com os sentimentos de Neymar. Ontem, a emissora carioca anunciou que a atriz, a qual interpreta a personagem Angel no seriado, não fará mais parte dos últimos episódios da obra. Para o craque do PSG e da Seleção Brasileira, o desligamento da personagem principal torna a série 'sem graça'.

- Verdades Secretas sem a Angel é a mesma coisa que arroz sem feijão. Sem graça - escreveu Neymar em uma rede social.

Maratonista da série, Neymar já publicou fotos relaxando e assistindo à trama.

Fora do clássico contra a Argentina, o jogador aproveitou a folga e curtiu uma sequência de festas em São Paulo, inclusive na sua mansão, no Alphaville.