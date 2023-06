Newell's Old Boys x Unión Santa Fe: onde assistir e o horário do jogo de hoje (12/06) pelo Argentino

As equipes Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe disputam nesta segunda-feira (12/06) a 20° rodada da primeira fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Unión Santa Fe ao vivo?

A partida Newell's Old Boys x Unión Santa Fe poderá ser assistida pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Newell's Old Boys x Unión Santa Fe chegam para o jogo?

Newell's Old Boys está em 11° lugar no Campeonato Argentino com 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já Unión de Santa Fe é o vice-lanterna da competição e soma 4 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados e 22 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Prováveis Escalações

Old Boys: Lucas Hoyos; Jherson Mosquera, Gustavo Velázquez, Willer Ditta e Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza e Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde e Ramiro Sordo. Técnico: Gabriel Heinze.

Unión: Santiago Mele; F. Gerometta, N. Paz, F. Calderón, C. Corvalán, K. Zenón; Imanol Machuca, Enzo Roldán, Yeison Gordillo, Mauro Luna Diale; Jeronimo Domina. Técnico: Sebastian Mendez.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Unión de Santa Fe

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 12 de junho de 2023, 14h