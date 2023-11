Newell's Old Boys x Defensa y Justicia: onde assistir ao vivo o jogo hoje (27/11) pelo Argentino

Newell's Old Boys x Defensa y Justicia disputam hoje, segunda-feira (27/11), a 14° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida entre Newell's Old Boys x Defensa y Justicia poderá ser acompanhada ao vivo pelo AFA Play, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Newell's Old Boys x Defensa y Justicia chegam para o jogo?

Newell's Old Boys está em 10° lugar no Grupo B com 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 10 gols sofridos.

Já Defensa y Justicia é o 12° colocado e soma 3 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 12 gols marcados e 13 gols sofridos.

Newell's Old Boys x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Newell's Old Boys: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Víctor Velázquez, Ian Glavinovich, Ángelo Martino, Juan Sforza; Marcos Portillo, Cristian Ferreira, Guillermo Balzi, Francisco González e Jorge Recalde. Técnico: Gabriel Heinze.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Sant´Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona e Alexis Soto; Santiago Solari, Rodrigo Bogarín, Julián López, Gabriel Alanís e Gastón Togni; Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Defensa y Justicia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 27 de novembro de 2023, 21h30