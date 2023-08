Newell's Old Boys x Central Córdoba: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (21/08) pelo Argentino

Newell's Old Boys x Central Córdoba disputam hoje, segunda-feira (21/08), a 1° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newell's Old Boys x Central Córdoba ao vivo?

A partida entre Newell's Old Boys x Central Córdoba poderá ser acompanhada ao vivo pelo serviço de streaming AFA Play, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como Newell's Old Boys x Central Córdoba chegam para o jogo?

Na primeira fase do Campeonato Argentino, Newell's Old Boys ficou em 14° lugar com 8 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

Newell's Old Boys x Central Córdoba: prováveis escalações

Old Boys: Lucas Hoyos, Armando Méndez , Gustavo Velázquez , Guillermo Ortíz, Ángelo Martino, Ivan Glavinovich, Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira, Guillermo Balzi, Jorge Recalde.

Córdoba: Matías Mansilla, Brian Blasi, Delfor Minervino, Gustavo Canto, Lucas Angelini , Leandro Maciel , Mauro Pittón, Sebastián Valdez, Brian Farioli, Lucas Gamba, Nicolás Leguizamón.

FICHA TÉCNICA

Newell's Old Boys x Central Córdoba

Campeonato Argentino

Local: Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, Argentina

Data/Horário: 21 de agosto de 2023, 20h30