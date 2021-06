Neto sugere time para o Corinthians e torcedores criticam: 'Quer o time na Série C'

O ex-jogador e ídolo do Corinthians Neto apresentou, durante o "Donos da Bola" desta segunda-feira, um time de reforços para seu clube do coração. Depois do programa, no entanto, torcedores e internautas foram as redes sociais para criticar as sugestões do apresentador e pedir para que ele não se candidate à presidência do Timão.

- Jesus... Esse time e mil vezes pior que o nosso. Que Deus ajude que Neto nunca seja o presidente do Corinthians... porque ele acabaria com o time e com tudo ao redor - criticou um torcedor.

- Neto fazendo o Corinthians virar piada assim! Vamos ver até quando vai essa politicagem que virou o programa dele - disse outro internauta corintiano.

- Neto quer ver o Corinthians na Série C - alertou outra torcedora.

Veja abaixo estes e outros tuítes originais.

O Corinthians volta a entrar em campo nesta quarta feira, pela quarta rodada do Brasileirão 2021, contra o RB Bragantino. O Timão está na 10ª colocação, com 4 pontos após as três primeiras rodadas.