Neto diz que todos os clubes precisam 'bater palma' para Globo: 'Vocês não teriam dinheiro para nada'

O apresentador Neto voltou a polemizar nesta quarta-feira ao provocar os clubes do futebol brasileiro. Na edição do "Os Donos da Bola", o ex-jogador criticou a dependência dos clubes com as cotas de TV da Rede Globo pelos direitos de transmissão.

- Vocês têm que bater palma para o Rede Globo, todos os clubes. Vocês têm que bater palma para o SporTV e o Premiere, porque, se não tivessem eles, vocês não teriam dinheiro para nada. Diga-se de passagem, toda hora vocês devem - afirmou.

O assunto do programa era a situação financeira do Corinthians, que está com sérios problemas econômicos e vê sua dívida saltar cada vez mais, principalmente por conta da Arena Corinthians e seu financiamento.