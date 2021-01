Neto critica Diniz por 'humilhar' Tchê Tchê: 'Se fala para mim, eu quebrava a sua cara'

O ex-jogador e apresentador da Band Neto detonou a postura do treinador do São Paulo, Fernando Diniz, em uma discussão com o volante tricolor Tchê Tchê, durante a derrota sofrida pelo time da capital paulista nesta quarta-feira. Nas redes sociais, o ídolo do Corinthians questionou os xingamentos de Diniz e disse o que faria caso estivesse no lugar do destaque do líder do Brasileirão.+ Falta pouco para acabar! Simule o caminho do seu time até o final do Brasileirão Série A

+ R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro

- O que você falou para ele, se falasse para mim, eu quebrava a sua cara na hora - disparou o comentarista esportivo. Neto ainda questionou o motivo de Diniz não falar desta maneira com dirigentes do clube ou com atletas como Daniel Alves.

- Por que você humilhou o menino? Que coisa feia foi essa? Chamar ele de mascarado, mandar para tudo quanto é lugar, falar que é ingrato. Então você coloca (para jogar) ele por quê?

Na primeira etapa da partida, o volante do São Paulo tentou gesticular orientações com o treinador, mas logo foi repelido com xingamentos. Diniz chamou Tchê Tchê de ingrato e mascarado.

- Seu ingrato do c..., seu perninha do c..., seu mascaradinho. Vai se f... - gritou o treinador são-paulino. Autor de um dos gols do Tricolor na derrota sofrida por 4 a 2, o volante ainda foi expulso no segundo tempo.

Líder do Brasileirão, o São Paulo soma 56 pontos, sete pontos além de Atlético Mineiro e Flamengo, que vêm na sequência. Já o Bragantino, 12º colocado, com 34 pontos, tenta se manter longe da briga pelo rebaixamento.