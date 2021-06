Neto chama Sikêra Jr, da RedeTV, para a porrada e dispara: 'Você é homofóbico!'; vídeo

O apresentador da Band Neto, do 'Os Donos da Bola' reagiu ao comentário homofóbico do apresentador Sikêra Jr, feito ao vivo, na RedeTV, na última segunda-feira, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. O ex-jogador chamou Sikêra para briga e questionou o pedido de desculpas feito por ele após os patrocinadores do programa 'Alerta Nacional' começarem a deixar o programa.

- A gente não pode, por exemplo, ter esse jornalista, que é o Sikêra Jr. Falar o que ele falou sobre os homossexuais, sobre aquilo que a Burger King... Parabéns, Burger King. Por sinal, vocês arrebentaram. Parabéns pra vocês. Aí depois, no outro dia, o cara pede desculpas. Sabe por que ele pediu desculpa? Porque os patrocinadores saíram fora de lá. Ou você pensa assim ou você não pensa, irmão! Ou você é homem ou não é homem. Que não adianta você falar pra ganhar dinheiro do governo. É seu pensamento esse? Se for seu pensamento, espero que você não me encontre. O dia que você me encontrar, em qualquer lugar, você vai ver só - disse, completando com uma ameaça ao dono da RedeTV, empregadora de Sikêra.

- Ou até o dono da RedeTV! aí. Qualquer um de vocês que pensar assim. Falassem isso mano a mano [pra ver]. Aí, depois, quando a corda vem no seu pescoço, pede desculpa. Desculpa nada. O seu pensamento é esse. Você é homofóbico - disparou.

Craque Neto chamou o Sikêra Jr. e os donos da RedeTV! pra porrada pic.twitter.com/xpNXoCLvHl — Paulo Pacheco (@ppacheco1) June 30, 2021

As declarações de Sikêra começaram após a rede Burguer King lançar uma campanha pelo respeito à diversidade, e usar crianças no comercial para repassar uma mensagem contra a homofobia.

- Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento - disse ele, na segunda-feira.