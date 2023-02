Neste sábado (25), mais duas partidas movimentam o Campeonato Paraense; veja mais

O sábado começa quente pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Além de Paysandu e Castanhal, que se enfrentam a partir das 19 horas na Curuzu, outros dois jogos completam a primeira parte do final de semana. Em Tucuruí, o Independente recebe o Bragantino, enquanto a Tuna Luso encontra o Caeté, no Souza.

Na terra da hidrelétrica acontece o jogo entre dois terceiros lugares no Parazão, a partir das 16 horas, no estádio Navegantão. Pelo grupo A, o Bragantino luta para subir na tabela, amargando atualmente a terceira posição, com apenas dois pontos em duas partidas. A equipe do técnico Junior Amorim vem de um empate suado contra a Águia do Souza, fora de casa, e precisa da vitória para dar um ânimo ao time, que sofreu recentemente um baque, ao perder o mando de jogos no estádio Digoão.

A Federação Paraense de Futebol (FPF) interditou o local para jogos oficiais, alegando falta de condições no gramado, após reclamações das equipes adversárias, incluindo a própria Tuna Luso. Com isso, depois da partida em Tucuruí, o Tubarão deve entrar em acordo com a prefeitura de Ipixuna do Pará, ou então recorrer ao estádio do Souza, de propriedade dos lusos da capital.

O próprio Independente, adversário deste sábado, jogou na praça esportiva bragantina contra o Caeté e conseguiu arrancar um empate em 1 a 1, que lhe valeu o segundo ponto conquistado. Para hoje, o técnico Léo Goiano deve contar com o time completo e ainda aguarda o reforço do atacante Rafael Oliveira, que vem trabalhando a parte física. Se vencer, pode até mesmo encostar no topo do grupo, ocupado atualmente pelo Castanhal, com cinco pontos.

Um pouco antes, às 10 da manhã, o Souza recebe a partida entre Tuna e Caeté. Depois de uma derrota e um empate, a Águia Guerreira acumula dois pontos e precisa vencer para ascender na reta final da fase classificatória. Uma possível vitória deixaria o time com cinco pontos, encostando no Castanhal. É nisso que confia o técnico Josué Teixeira.

"Estamos cientes da dificuldade da competição, no momento que nós estamos, levamos gol no final [nas últimas três partidas], lamentamos por isso. Temos que aumentar nosso nível de concentração. Vamos enfrentar um adversário difícil, que está na nossa frente na tabela, mas, com uma vitória a gente passa eles e é isso que vamos ter que buscar, um triunfo para dar um pouco mais de calma, pra gente fazer esse trabalho mais tranquilo”, disse.

Já o Caeté precisa engrenar na competição, para, quem sabe, chegar próximo do Remo, o líder do grupo A, com nove pontos. Atualmente, o clube de Bragança soma quatro pontos. Em caso de vitória pode se manter na zona de classificação e se aproximar do topo da tabela.

Os bilhetes já estão à venda na Sede Social da Tuna, nos valores de R$30 não sócios da Águia, R$20 sócios e R$15 meia-entrada. Os ingressos também serão comercializados no hora da partida.