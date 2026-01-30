Neom x Dhamk: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) pelo Campeonato Saudita Neom e Damac jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 30.01.26 11h50 O Neom soma 10 pontos a mais que o Damac no Campeonato Saudita (X/ @NEOMSportsClub) Neom x Damac disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h50 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Khaled Bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Neom x Dhamk ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h50 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Neom acumula na Série A saudita um total de 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 21 gols marcados e 28 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas. Já o Dhamk está em 16° lugar e soma 11 vitórias, 1 empate, 8 empates, 8 derrotas, 14 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira Neom x Dhamk: prováveis escalações Neom: Sem informações. Damac: Sem informações. FICHA TÉCNICA Neom x Damac Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Khaled Bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 12h50 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neom Damac Dhamk jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Paulistão Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Paulista Botafogo-SP e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 19h30 Campeonato Espanhol Espanyol x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) por La Liga Espanyol e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 16h00 Série A italiana Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pelo Campeonato Italiano Lazio e Genoa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 30.01.26 15h45 Campeonato Alemão Colônia x Wolfsburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (30/01) pela Bundesliga Köln e Wolfsburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 30.01.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40