Neom x Dhamk: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (30/01) pelo Campeonato Saudita

Neom x Damac disputam hoje, sexta-feira (30/01), a 19° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h50 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Khaled Bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Neom x Dhamk ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h50 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Neom acumula na Série A saudita um total de 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 21 gols marcados e 28 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas.

Já o Dhamk está em 16° lugar e soma 11 vitórias, 1 empate, 8 empates, 8 derrotas, 14 gols marcados e 30 gols sofridos. A equipe está sem vitórias há 6 rodadas.

Neom x Dhamk: prováveis escalações

Neom: Sem informações.

Damac: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Neom x Damac

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Khaled Bin Abdulaziz, em Tabuk, Arábia Saudita

Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 12h50