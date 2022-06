Naútico x Vasco: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/06) pela Série B do Brasileiro

As equipes Náutico x Vasco entram em campo hoje, terça-feira (07/06), para disputar a 11° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio José do Rego Maciel, o Estádio do Arruda, em Recife (PE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Naútico x Vasco ao vivo?

A partida Naútico Capibaribe x Vasco pode ser assistida ao vivo pelo canal SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Naútico x Vasco chegam para o jogo?

Náutico está na 9° posição da Série B e soma 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Vasco está invicto e ocupa a 4° colocação do campeonato, com um total de 4 vitórias e 6 empates. Seu saldo de gols é composto por 8 gols marcados contra 3 gols sofridos.

Prováveis escalações

Náutico: Lucas Perri; Victor Ferraz, Camutanga, Bruno Bispo e Júnior Tavares; Ralph, Rhaldney e Franco; Jean Carlos, Pedro Vítor e Léo Passos. Técnico: Roberto Fernandes.

Vasco: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Danilo Boza, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos, Nenê; Gabriel Pec, Figueiredo e Getúlio. Técnico (interino): Emílio Faro.

Ficha técnica - Náutico Capibaribe x Vasco

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio José do Rego Maciel, em Recife (PE)

Data/horário: 07 de junho de 2022, às 19h