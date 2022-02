Náutico x Atlético: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/02) pela Copa do Nordeste

As equipes Náutico x Atlético-BA entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (15/02) para disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo acontecerá no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife (PE). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Náutico x Atlético-BA?

A partida Náutico x Atlético-BA pode ser assistida pelo SBT e pelo serviço de streaming Nordeste FC, a partir das 21h30.

Como Náutico x Atlético-BA chegam para o jogo?

O Náutico está na 4° colocação do Grupo B e acumula 1 vitória, 2 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Atlético está em 5° lugar no Grupo A, com um total de 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 3 gols marcados e 3 sofridos.