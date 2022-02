Santo André x Novorizontino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (15/02) pelo Paulista

As equipes Santo André e Novorizontino disputam nesta terça-feira (15/02), partida válida pelo Campeonato Paulista de 2022. A partida está programada para começar às 19h (horário de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em São Paulo. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Barcelona de Guayaquil x Montevideo City Torque: onde assistir ao vivo hoje (15/02), na Libertadores]]

Onde assistir Santo André x Novorizontino?

A partida Santo André x Novorizontino pode ser assistida pelo streaming Paulistão Play e Premiere

Como Santo André x Novorizontino chegam para o jogo?

O Santo André está em último lugar no grupo D, com 6 pontos. Já o Novorizontino, pelo grupo B, aparece na lanterna com apenas 1 ponto.

FICHA TÉCNICA

Santo André x Novorizontino

Campeonato Paulista

Local: Estádio Bruno José Daniel, em São Paulo

Data/Horário: 15 de fevereiro de 2022, às 19h

Árbitro: Vinícius Furlan

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santo André: Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão, Thallyson; Serginho, Carlos Jatobá, Dudu Vieira, Lucas Lourenço; Lucas Tocantins, Júnior Todinho. TÉCNICO: Thiago Carpini

Novorizontino: Giovanni; Lucas Ramon, Edson Silva, Bruno Aguiar, Reverson; Léo Baiano, Barba, Danielzinho; Léo Tocantins, Michel Douglas, Bruno Silva. TÉCNICO: Leonardo Condé

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)